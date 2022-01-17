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Yaşam Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 24 kişi tutuklandı
Yaşam

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 24 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:15:00 -
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 24 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklanırken, 2 kilo 325 kilogram madde ve bin 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde toplamda 2 kilo 325 kilogram metamfetamin maddesi, 35 adet sentetik ecza, 1.069 adet ecstasy hap, çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

 

24 şüpheli tutuklandı

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 24 şüpheli tutuklandı.

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