THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Uyuşturucu taciri, yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şahıs, polis memurlarına 50 bin TL rüşvet teklifinde bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43
Uyuşturucu taciri, yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti!

İstanbul Esenyurt'ta durdurdukları şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçiren polis memurlarına rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 11 Ekim'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü S.F.A'nın (34) yapılan üst aramasında 51 gram uyuşturucu madde, 600 avro ile 100 dolar ele geçirildi.

İddiaya göre, şüpheli S.F.A polis ekiplerine kendisini bırakmaları ve evinde arama yapmamaları karşılığında 50 bin lira teklif etti. Savcılıktan alınan arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada, 18 parça satışa hazır 50 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Rüşvet teklifi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı
    1. Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp..
    2. Gaziantep'te korkunç kaza : Ölü ve..
    3. Adana'da sit alanındaki kazıdan..
    4. Malezya'dan Uygur Türkleriyle ilgili..
    5. Şehit kaymakamın hayatı kitaba alındı
    6. Mali'de 2 kano alabora oldu: 17 kişi..
    7. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    8. Ebola salgınında son 2 günde 10 kişi..
    9. İşsizlik maaşı alma şartı?
    10. Adana'da öz annenin yaptıklarına..
    11. Korkunç olay! Patronunu bu halde buldu
    12. Tarım ÜFE eylülde yükseldi
    13. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    14. Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
    15. Van Gölü'nde 'sinek timi' iş başında
    16. Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    17. Vahşet! 2 köpeği ağaca asıp öldürdüler
    18. İstanbul'da yakalanınca polise 50 bin..
    19. CHP-HDP İttifakı hakkında ne..
    20. İlginç olay! 60 yıldır ağzında gül ile..
    İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı
    İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler
    Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler
    ABD askerleri Gaziantep'te!
    ABD askerleri Gaziantep'te!
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    Mustafa Destici'den Brunson'ın salıverilmesine ilk yorum
    Mustafa Destici'den Brunson'ın salıverilmesine ilk yorum