  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu taciri 2 kişi kıskıvrak yakalandı
Yerel

Uyuşturucu taciri 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:57:00 -
Uyuşturucu taciri 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nazilli’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Narkotik polisinin takibe aldığı şahıslar yakalanmamak için kaçarken, kovalamaca sonucu 2 şahısta kıskıvrak yakalandı. Şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada 35 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Yakalanan M.K ve E.T isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı.
'Bedelli'de ücret bakın ne olacak
Gündem

'Bedelli'de ücret bakın ne olacak

Bedelli askerlik yapacak olanları “enflasyon” vuracak… Bedelli ücretinin 1 Ocak 2022'de memur maaş katsayısı kapsamında 46 bin lirayı geçece..
Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur ittifakı' açıklaması!
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur ittifakı' açıklaması!

Saadet Partisi'ni, Millet İttifakı'nın içindeymiş gibi gösteren açıklamaların ve haberlerin tamamına sessiz kalan Temel Karamollaoğlu, bugün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay