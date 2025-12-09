Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor. Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

Soruşturma birimleri yeni bir isme daha ulaştı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismi ön plana çıktı. Soruşturma birimleri tarafından Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi. Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'un evine baskın düzenledi. Ersoy, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GENİŞ AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermişti. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etmişti. Fenomenin ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi, savcılık tutanaklarına yansımıştı. Şüpheli, ticaretini yaptığını ve elde ettiği kazancın yasadışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdü. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan elde edilen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine de yoğunlaştırmıştı.

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA

Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

.