"Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu operasyon sırasında yakalanan 3 kişiden 1'inin tutuklandığı belirtildi.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Akkent Parkı yakınlarında durumundan şüphelendikleri H.Ö, O.S. ve M.A'nın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi. H.Ö'nün ikametgahında yapılan aramada ise 7,70 gram eroin bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. ve M.A. savcılıktaki sorguları sonrası serbest bırakıldı, H.Ö. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.