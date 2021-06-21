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Aktüel Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hatay'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 01:58:00 -
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hacıpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen O.A’nın adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin 31 ET 125 plakalı traktöründe yapılan aramada 4 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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