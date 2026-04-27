Fondaşlar ve troller rahat durmuyor! Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığına" dair iddiaları yalanladı

Sağlık Bakanlığı, "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin "hastaneler satılıyor" şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu aktarıldı.

Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun, aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz."