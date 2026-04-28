  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kültür - Sanat Go Türkiye'nin yeni mini dizisiyle Kapadokya dünya sahnesinde
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirilen ve dünya çapında büyük ses getiren 1,44 milyar izlenmeli “An Istanbul Story”nin devamı niteliğindeki yeni mini dizi “Cappadocia Fairytale” dijital platformlarda izleyiciyle buluştu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın rol aldığı, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen yapımın reklamları 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayınlanmaya başladı.

Daha önce Go Türkiye imzasıyla yayınlanan “An Istanbul Story”, küresel ölçekte 2,35 milyar reklam gösterimi ve 1,44 milyar izlenme rakamına ulaşarak uluslararası alanda dikkat çekici bir başarı elde etmişti. Dijital tanıtım dünyasında ses getiren proje, Türkiye’nin hikâye odaklı yeni nesil turizm iletişiminin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkmıştı. Şimdi ise gözler Kapadokya’ya çevrildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eşsiz coğrafyası, peri bacaları, tarihi dokusu ve masalsı manzaralarıyla Kapadokya, serinin yeni bölümünde Türkiye’nin tanıtım yüzü oldu. İstanbul’da başlayan hikâyenin yeni başrolü Kapadokya olurken, “Cappadocia Fairytale” aracılığıyla Türkiye’nin destinasyonlarının güçlü hikâyeler aracılığıyla dünya izleyicisiyle buluşması hedefleniyor.

Ay Yapım imzası taşıyan projede senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gülçin Kültür’ün de rol aldığı yüksek prodüksiyon kalitesi ve sinematografik anlatımıyla dikkat çeken mini dizi “Cappadocia Fairytale”, Go Türkiye’nin uluslararası tanıtım vizyonunda yeni bir sayfa açıyor.

Go Türkiye, bugüne kadar hikâye odaklı tanıtım yaklaşımıyla “Antalya Gambit”, “İstanbul My Love”, “Hidden Lover” ve “An Istanbul Story” gibi dikkat çeken projelere imza attı. Sinematografik anlatımı merkeze alan bu yapımlar, Türkiye’nin farklı destinasyonlarını küresel izleyiciyle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Turizm artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil; bir hikâyeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecidir. TGA ile birlikte yürüttüğümüz yeni nesil tanıtım stratejisinde klasik anlayışın ötesine geçerek hikâye anlatımını merkeze alıyoruz. ‘Antalya Gambit’, ‘İstanbul My Love’, ‘Hidden Lover’ ve ‘An Istanbul Story’ gibi projelerle güçlü bir seri oluşturduk. Mini dizilerde yer almak ise milli formayı giymek gibi. Kapadokya’da hayata geçirdiğimiz bu yeni yapımla Türkiye’nin destinasyonlarını küresel ölçekte daha etkili bir anlatımla tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti
Gündem

AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti

Siyaset dünyanın tanınan isimlerinden, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti. Açıkalın'ın cenazesi, yarı..
İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
Dünya

İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!

İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci ola..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23