  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hiçbir engel onu durduramaz! “Zorlu arazilerin kahramanı” KISRAK sahaya gümbür gümbür iniyor Deprem tahminlerinde hiç yanılmayan Şener Üşümezsoy uzun süren sessizliğini bozdu Takside akılalmaz olay: 'Kağıt bitti' yazısı ele verdi! Bu fırsat rüzgarı tüm dengeleri bozacak! BİM'de 28 Mayıs-1 Nisan indirimleri belli oldu Ordu alarmda! Pilotlar bile fark etmedi, dev savaş uçakları havada parçalanmaya başladı Hem suçlu hem alıngan! Kazadan sonra söyledikleri ağızları açık bıraktı Mete Yarar kötü haberi verdi: Maalesef kısa vadede göremeyeceğiz 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan askerlerine şaşkına çeviren emir! Duyan, kulaklarına inanamıyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Çiftçinin yüzü güldü: Kilosu 150 TL'ye dayandı!
IHA Giriş Tarihi:

Çiftçinin yüzü güldü: Kilosu 150 TL'ye dayandı!

Hakkari'de baharın müjdeleyicisi olarak bilinen, halk arasında ''yayla muzu'' olarak bilinen uçkun, pazar tezgahlarında yerini alırken, kilosu 150 TL'den satılıyor.

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR Doğu Anadolu Bölgesi’nin sarp dağlarında ve zorlu coğrafyasında kendiliğinden yetişen, bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de eşsiz bir lezzet olan uçkun bitkisi, havaların ısınmasıyla birlikte piyasaya çıktı.

Özellikle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, şifa kaynağı olarak gördükleri uçkuna yoğun ilgi gösteriyor.

GEÇİM KAPISI OLDU Bölgede uzun yıllardır kendiliğinde yetişen bitkileri satarak geçimini sağlayan esnaf Osman Orhan, bu yıl ki uçkun piyasası ve ürün tedariki hakkında açıklamalarda bulundu.

150 TL'DEN ALICI BULUYOR Uçkunun bu yıl tezgahlara 150 TL'den giriş yaptığını belirten Orhan, fiyatların sezon başı olması nedeniyle yüksek olduğunu ifade etti.

Uçkunun henüz yeni çıkmaya başladığını ve miktar arttıkça fiyatların normale döneceğini vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kilosunu 100 liradan satıyorduk. Bu yıl sezonu 150 liradan açtık. Şu an için ürün az olduğu için fiyat böyle, ancak önümüzdeki günlerde uçkun çoğaldıkça ve havalar iyice ısındıkça fiyatların gerilemesini bekliyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorum, her sezon başında benzer bir grafik yaşanıyor."

KARLAR ERİDİKÇE ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI Hakkari genelinde kar örtüsünün henüz tamamen kalkmadığına dikkat çeken Orhan, mevcut ürünlerin iklimi daha ılıman olan bölgelerden getirildiğini belirterek, "Şu an sattığımız uçkunlar Derecik ilçesinden getiriliyor. Orada havalar daha erken ısındığı için ürün erken olgunlaştı. Yüksekova’nın yüksek kesimlerinde karlar henüz tam erimedi. Karlar eridikçe buralarda da uçkun çıkmaya başlayacak ve bolluk yaşanacak." diye konuştu.

Ekşimsi tadıyla bilinen ve bölge halkı tarafından büyük bir iştahla tüketilen uçkun, sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda bir şifa deposu olarak görülüyor.

BİRÇOK HASTALIĞA KARŞI KORUYUCU ETKİLERİ BULUNUYOR Uzmanlar ve vatandaşlar, antioksidan özelliği yüksek olan bu bitkinin; kanser, şeker ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğuna inanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23