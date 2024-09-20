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Gündem Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Gündem

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-09-20 10:50:00 - 2024-09-20 10:52:07

Silivri'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Cumartesi günü Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesi'nde şüphelendiği 2 kişiyi durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada İ.Ş ve Y.A.'nın üzerinde 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisler, İ.Ş ve Y.A.'nın uyuşturucu maddeyi Çanta Mahallesindeki bir depodan temin ettiklerini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.E.P., E.T.G. ve S.V. yakalanırken, 114 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli poşet ve kaplar ele geçirildi.

 

14 Eylül Cumartesi günü ise Alibey Mahallesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda F.E. yakalandı. Yapılan aramalarda 42,53 gram esrar, 44 elektronik sigara, 24 bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 lira ele geçirildi.

 

2 operasyonda gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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