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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:18:38 -
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 6 evde yapılan aramada kubar esrar, kenevir, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Olayla ilgili M.S., C.S., Y.B., V.C.G ile O.D. gözaltına alındı. Ayrıca 13 kişi de ’uyuşturucu kullanmaktan’ ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslar Bafra Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan M.S., Y.B., V.C.G., tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. C.S. ve O.D. ise adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

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