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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı aileden 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:57:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 61 gram uyuşturucu ele geçirdi, H.D. (49), N.D. (45) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

A.D'nin, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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