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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-09-23 13:26:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Aksaray’da 2 ikamete uyuşturucu baskını yapan jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 3 şahsı yakaladı.

Operasyon Aksaray’ın şehir merkezinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri il merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine H.T., S.D. ve M.E. isimli 3 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. ikametlerde yapılan aramalarda 150 ml sıvı amfetamin, 10 gram metamfetamin, 10 gram sentetik cannabinoid bonzai, 4 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, M.E. isimli şahsın “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden S.D. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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