  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:
60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve 60 yaş üstü bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımını, sosyal hayata aktif dahil olmasını ve sağlıklı yaşlanma bilincinin güçlendirilmesini hedefleyen "3. Yaş Üniversitesi" programı, büyük bir atılım yapıyor. Program, İstanbul'daki Hamidiye Külliyesi'nin ardından Ankara Gülhane Külliyesi'nde de öğrenci almaya başlamıştı. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, programın önümüzdeki bahar döneminde çevrim içi (online) eğitime açılacağını duyurdu.

#1
Foto - 60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 60 yaş üstü bireylere yönelik "3. Yaş Üniversitesi"nin eğitimlerine bu yıl ikinci bahar döneminde çevrim içi ortamda başlayacağını açıkladı. Hedef, ilk 5 yıl içinde dijital ortamda 100 bin öğrenciye ulaşmak. Rektör Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin İstanbul'daki Hamidiye Külliyesi'nde 2019'da, 60 yaş üstü bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecine katılmasını, sosyal hayata aktif şekilde dahil olmasını ve sağlıklı yaşlanma bilincinin güçlendirilmesini hedefleyen "3. Yaş Üniversitesi" programını başlattıklarını anlattı. Program kapsamında bu yıl üniversitenin Ankara'daki Gülhane Külliyesi'nde ilk kez öğrencilerini almaya başladığını söyleyen Aydın, programın temel ve ileri seviyeden oluştuğunu dile getirdi. Eğitimlerin, ilk aşamada bir yıllık süreyi kapsadığını aktaran Aydın, "Mezun olan öğrencilerimiz 'biz bir yere gitmeyiz, eğitimimiz devam etsin, yeni dersler koyun' dediler. Bizler de hem temel hem de ileri seviye başlattık. Temel seviyede 175 öğrencimiz mezun oldu. Onların 55'i de ileri seviyeden mezun oldu. Bu yıl da Gülhane'de başlattığımız 3. Yaş Üniversitesine de 26 öğrencimiz müracaat etti." diye konuştu. Aydın, 3. Yaş Üniversitesine başvuranların ilkokul mezunu ve 60 yaşın üzerinde olması gerektiğini bildirdi.

#2
Foto - 60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİLERİN YAŞ VE TECRÜBELERİNE YÖNELİK OLUŞTURULUYOR Öğrencilerin yaşlarına ve tecrübelerine uygun bir eğitim süreci oluşturduklarını vurgulayan Aydın, "Temel hukuktan, ilk yardıma, akılcı ilaç kullanımından, insan ilişkilerine, dijital sistemlerden, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, sosyoloji gibi birçok alanı içeren derslerimiz var. Bu derslerde de yüzde 70 devamlılık bekliyoruz. Eğitim içerisinde sınavlar var, sınavlardan sonra mezuniyet haklarını elde edenleri de mezun ediyoruz. Bir kişinin gelmiş olduğu yaş dönemindeki hayatı daha yaşanabilir kılması adına, bilmesi gerekenleri bir üniversite sorumluluğu içerisinde aktarıyoruz." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aydın, üniversitede sadece teorik derslerin olmadığını belirterek öğrencileri çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle 18-25 yaş aralığındaki genç kuşakla bir araya getirdiklerini hayat tecrübelerini, bakış açılarını ve davranış biçimlerini paylaşmalarını sağladıklarını vurguladı.

#3
Foto - 60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

“GEREKLİ ALTYAPIYI ÖNEMLİ ORANDA TAMAMLADIK” 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti: "İnanılmaz derecede mutlular ve hayatlarının kolaylaştığını görüyorlar. Örneğin, bir hukuk düzeni içerisinde komşuluk ilişkisinden, devletten, yerel yönetimden ya da kamusal yönetimden ne bekledikleri üzerinde de bir oturuma sahip oluyorlar. İlaç kullanımındaki etkileşimlerinden, hangi ilacın ne zaman kullanılması gerektiğine, 'doğru olmayan ilaç kullanımı' ya da 'ilaç tavsiyeleri' gibi şeylerin ne kadar yanlış olduğunu, sosyal iletişim ağında bir sonraki kuşaklarla, örneğin torunlarıyla iletişimlerine bir restorasyon oluyor ve bunun da faydalarını görüyorlar." Aydın, üniversitenin bu yıl daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "3. Yaş Üniversitemizi önümüzdeki bahar döneminde çevrim içi ortama açacağız. Sadece yüz yüze değil, bu dersleri canlı olarak izleyen Türkiye'nin her yerinde, Hakkari Yüksekova'dan Keşan'a kadar, İzmir'den Kars'a kadar üye kayıtları yapacağız. Üyelerimizin ekran başında oturabilecekleri saatleri planladık. En fazla 20-25 dakika ekranın başında kalacakları ders programları vererek, devamlılıklarını da izleyerek çevrim içi eğitim moduna gireceğiz. Gayemiz ilk üç yıl içerisinde dijital ortamda 15 bin, 5 yıl içerisinde de 100 bin öğrencimize ulaşmak. Bunun için gerekli altyapıyı önemli oranda tamamladık."

#4
Foto - 60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

“BU YAŞTA İKİNCİ BAHAR GİBİ OLDU” Ankara'da 3. Yaş Üniversitesi'ne başlayan öğrencilerden 63 yaşındaki Emine Yıldırım, 3 kızını ve 2 kardeşini okuttuğunu belirterek "İlkokul mezunuyum. Üniversite benim hayalimdi. Kızım da bunu bildiği için, bana sormadan kayıt yaptırmış. İlk duyduğumda inanamadım sonra da çok heyecanlandım. Dersler için çok heyecanlıyım, bu yaşta ikinci bahar gibi oldu." diye konuştu. Öğrencilerden Mehmet Zahit Ünal da bu tür programlara aktif şekilde katıldığını anlatarak "Çocuklarımın üçü de üniversiteye gitti. Çocuklarıma hep 'bir üniversite okuyamadım' diyordum. Burayı öğrenince mutlu oldum. Bizim için bir heyecan oldu." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Yerli otomobil Togg’un yeni testi gündem oldu. 200 bin kilometreyi deviren Togg T10X ile henüz 4 bin kilometredeki aynı modelin batarya sağl..
Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!
Dünya

Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!

Peru'nun başkenti Lima'da yanık ve kanser servisinde yatan çocuk hastalara destek olması için tasarlanan robot köpek tedavilere destek olmay..
İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! "Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’
Gündem

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

Türkiye’de yıllardır parlatılan ve “uzman” diye öne çıkarılan Daron Acemoğlu’nun geçmişteki sözleri yeniden tartışma konusu oldu. Acemoğlu’n..
Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi
Dünya

Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin “çok üretken” geçtiğini söy..
Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok
Gündem

Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Amedspor yöneticisi Laleş Ertuğrul Uysal, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına sert tepki göstererek partisinden ayrıldığını duyurdu. Kararın ..
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı (FETÖ) Fethullah Gülen’in Epstein ilişkileri deşifre oldu. ABD Kongresi’nin denetim arşivlerinde yer alan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23