60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari'den Kars'a tüm Türkiye'yi kapsıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve 60 yaş üstü bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılımını, sosyal hayata aktif dahil olmasını ve sağlıklı yaşlanma bilincinin güçlendirilmesini hedefleyen "3. Yaş Üniversitesi" programı, büyük bir atılım yapıyor. Program, İstanbul'daki Hamidiye Külliyesi'nin ardından Ankara Gülhane Külliyesi'nde de öğrenci almaya başlamıştı. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, programın önümüzdeki bahar döneminde çevrim içi (online) eğitime açılacağını duyurdu.