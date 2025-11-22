60 yaş üstü için online üniversite dönemi başlıyor: Hakkari’den Kars’a tüm Türkiye’yi kapsıyor

“GEREKLİ ALTYAPIYI ÖNEMLİ ORANDA TAMAMLADIK” 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti: "İnanılmaz derecede mutlular ve hayatlarının kolaylaştığını görüyorlar. Örneğin, bir hukuk düzeni içerisinde komşuluk ilişkisinden, devletten, yerel yönetimden ya da kamusal yönetimden ne bekledikleri üzerinde de bir oturuma sahip oluyorlar. İlaç kullanımındaki etkileşimlerinden, hangi ilacın ne zaman kullanılması gerektiğine, 'doğru olmayan ilaç kullanımı' ya da 'ilaç tavsiyeleri' gibi şeylerin ne kadar yanlış olduğunu, sosyal iletişim ağında bir sonraki kuşaklarla, örneğin torunlarıyla iletişimlerine bir restorasyon oluyor ve bunun da faydalarını görüyorlar." Aydın, üniversitenin bu yıl daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "3. Yaş Üniversitemizi önümüzdeki bahar döneminde çevrim içi ortama açacağız. Sadece yüz yüze değil, bu dersleri canlı olarak izleyen Türkiye'nin her yerinde, Hakkari Yüksekova'dan Keşan'a kadar, İzmir'den Kars'a kadar üye kayıtları yapacağız. Üyelerimizin ekran başında oturabilecekleri saatleri planladık. En fazla 20-25 dakika ekranın başında kalacakları ders programları vererek, devamlılıklarını da izleyerek çevrim içi eğitim moduna gireceğiz. Gayemiz ilk üç yıl içerisinde dijital ortamda 15 bin, 5 yıl içerisinde de 100 bin öğrencimize ulaşmak. Bunun için gerekli altyapıyı önemli oranda tamamladık."