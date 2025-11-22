Dünya ekonomisi çökmek üzere!

2025 yılı itibarıyla küresel kamu borcu, sadece bir yılda 8,3 trilyon dolarlık artışla 111 trilyon dolara ulaşarak tarihi zirveleri zorluyor. IMF verilerine göre dünya genelindeki toplam borcun yüzde 51,8'i tek başına ABD ve Çin'in omuzlarında.

Pandemi dönemindeki zirvelerin reel olarak bir miktar altına inilmiş olsa da, küresel borçluluk oranı riskli seviyelerdeki seyrini koruyor. IMF’nin son Dünya Ekonomik Görünüm raporu, ülkelerin borç haritasında dikkat çekici uçurumlar olduğunu ortaya koyuyor.

ABD ve Çin

Listenin zirvesindeki ABD, 2025 yılında 38 trilyon doları aşan borç stokuyla başı çekiyor. Bu rakam, Amerikan ekonomisinin (GSYH) yüzde 125’ine tekabül ediyor. ABD ekonomisi için en büyük alarm zili ise faiz ödemelerinde çalıyor; son beş yılda üçe katlanan net faiz ödemelerinin, 2035 yılına kadar yıllık 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

İkinci sıradaki Çin ise 18,7 trilyon dolarlık kamu borcuyla ABD’yi takip ediyor. Çin'in borcunun bir yılda 2,2 trilyon dolar artmasının arkasında, ekonomik yavaşlamayı frenlemek için devreye alınan devlet teşvikleri ve emlak sektöründeki krizin yarattığı gelir kayıpları yatıyor.

Japonya ve Avrupa'da sıkıntılı tablo

Dünyanın en borçlu üçüncü ülkesi olan Japonya, 9,8 trilyon dolarlık borç stoğuna sahip. Ancak asıl çarpıcı olan, ülkenin yüzde 230’u bulan Borç/GSYH oranı. Bu rekor seviyeye rağmen Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, büyümeyi canlandırmak adına 92,2 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi planlıyor.

Avrupa kanadında ise İngiltere ve Fransa, yaklaşık 4 trilyon dolarlık borçlarıyla ilk beşi tamamlıyor. Özellikle Fransa’da bütçe kesintileri tartışmaları siyasi bir krize dönüşmüş durumda; son iki yılda beş başbakanın değişmesi, borç yükünün yarattığı siyasi istikrarsızlığın en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

Listede ilk 10’u tamamlayan diğer ülkeler ise İtalya, Hindistan, Almanya, Kanada ve Brezilya oldu.

Türkiye tabloda nerede?

Küresel devlerin borç krizleriyle boğuştuğu bu tabloda Türkiye, hem borç miktarı hem de borcun milli gelire oranı açısından oldukça yönetilebilir bir seviyede duruyor.

192 ülke arasında 25. sırada yer alan Türkiye’nin 2025 projeksiyonlarına göre kamu borcu 380,4 milyar dolar seviyesinde. Ancak asıl kritik gösterge olan Borç/GSYH oranında Türkiye yüzde 24,3 ile birçok gelişmiş ülkenin çok altında, güvenli bir bölgede yer alıyor.

Ekonomik büyüme performansı, bütçe disiplini ve dezenflasyon sürecindeki kararlı adımlar, Türkiye’nin borç sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Küresel borç risklerinin arttığı bir dönemde Türkiye, düşük borçluluk oranıyla makroekonomik avantajını koruyan ülkeler arasında öne çıkıyor.

Kaynak: ekonomim