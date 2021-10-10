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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu esnasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 09:56:00 - 2021-10-10 09:58:50
Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 4 kilo 420 gram sıvı, 800 gram ise katı metamfetamin, 7,03 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Zanlı uyuşturucu ticareti yapmadığını içici olduğunu öne sürdü. Yusuf T. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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