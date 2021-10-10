Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu esnasında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan operasyonda 4 kilo 420 gram sıvı, 800 gram ise katı metamfetamin, 7,03 gram esrar, 19,58 gram uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı uyuşturucu ticareti yapmadığını içici olduğunu öne sürdü. Yusuf T. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.