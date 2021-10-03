Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen kaçakçılıkla mücadele kapsamında Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde Ş.S., Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden E.K. ve Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde ikamet eden K.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ile kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Altınözü, Dörtyol ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma dedektifleri JASAT ile birlikte şüphelilere ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramada 277 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.