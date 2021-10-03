  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Hatay’ın Altınözü, Dörtyol ve Yayladığı ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 15:45:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen kaçakçılıkla mücadele kapsamında Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde Ş.S., Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden E.K. ve Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi'nde ikamet eden K.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ile kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Altınözü, Dörtyol ve Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma dedektifleri JASAT ile birlikte şüphelilere ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramada 277 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar ve 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay