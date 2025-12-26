  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

NTE tesisinin temeli 2026’da atılacak

Dünya bu kararla sarsılacak! Kim Jong-Un fabrikalara bizzat giderek o korkunç talimatı verdi!

Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

Sıcak saatler: VEPARA'ya el konuldu! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Gündem

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aranmaya başlanırken kaçtığı Miami’de her gün Kur’an ve ayet paylaşmaya başlayan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, bu kez Allah yazılı takı ile video çekerek “İnsanın sınavları vardır. Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, kendine dönme vakti, teslimiyet ve yeni bir başlangıç vaktidir. Biliyorsunuz her yıl bu zamanı Miami’de kızımla geçiririm. Kaçmıyorum döneceğim” dedi.

Uyuşturucudan yakalama kararıyla aranan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı yeni açıklamalarda bulundu.

Geçen haftaki uyuşturucu operasyonunda gözaltı listesinde yer aldığı ortaya çıkınca aynı gün sosyal medyadan Kur'an meali ve tespih paylaşmaya başlayan ve sonraki günler de Kur’an ayetleri paylaşmaya devam eden Acun Ilıcalı’nın eski eşi fenomen Şeyma Subaşı, video çekerek yeni açıklamalarda bulundu.

Peş peşe videolar paylaşan Şeyma Subaşı şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Biliyorum bir süredir sessizim. İnsan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır. Kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır. Ben de o halden geçiyorum. Biliyorsunuz siz de her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami'de geçiriyorum. Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Başka türlü düşünseniz de önemli değil."

GEÇMİŞTE BAZI GÖRÜNTÜLER VAR

"Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anlar var. Hepimizin var. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür. Ama içerde sadece Allah'ın terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir durma, temizlenme, kendine dönme vakti. Yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza…"

ÇOK YAKINDA DÖNÜYORUM

"Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum. Eğer bir yanlışım varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve şunu bilmenizi de isterim. Çok yakında İstanbul'dayım. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın."

Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı
Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı

Gündem

Uyuşturucudan aranan Şeyma tüm tuşlara basıyor! Yine Kur’an paylaştı

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?
Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Sağlık

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!
Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

Gündem

Sosyetenin torbacısı: Sabetayist uyuşturucu baronunun FETÖ bağlantısı!

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz
Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Gündem

Steven Saran’ın destekçileri hayrete düşürdü! Konu uyuşturucu, slogan Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına "hayat tarzı" diye karşı çıktı!
Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Gündem

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vefa

Müslümanın miamide ne işi var . Akit bu mide bulandıranlarıneden haber yaparsınız

Maria Maranki

Hiç dönmesen de umrumda değil sen Noel baba ile kal Miami de,
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23