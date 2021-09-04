Uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde bir evde arama yapan ekipler 1 kilo 674 gram kubar esrar, 21 adet hint kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli E.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Harbiye Mahallesinde bulunan farklı bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, boyları 1 buçuk ile 3 metre arasında değişen toplam 17 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli S.Ö. ve İ.Ö. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.