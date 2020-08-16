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Aktüel

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:26:25 -
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta, Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 13 gram esrar, 20 Hint keneviri, 2 kilo 75 gram bonzai, 1 kilo 102 gram kubar esrar, 36 gram kokain, 173 gram marihuana, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 lira ile 26 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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