  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:40:03 -
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 338 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 512 kilogram esrar, 72 kilogram eroin, 165 kilogram metamfetamin, 21 kilogram bonzai, 500 gram afyon sakızı, 455 bin kök kenevir ve 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 bin 338 kişi yakalandı, ruhsatsız 43 tabanca ve tüfeğe el koyuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı