Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Kentte 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim Motorize ekipleri, 10-29 Ağustos arasında Beyoğlu, Zeytinburnu, Üsküdar, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenler, Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Aramalarda 3 kilo 102 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 226 gram kokain, 162 bonzai, 72 uyarıcı hap, 23 kök hint keneviri, 7 gram hint keneviri tohumu, 6 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 645 lira, 1450 dolar, 190 avro, 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 7'si serbest bırakıldı.