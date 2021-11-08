  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyuşturucu kartelleri bile aşı üreticileri kadar kazanmıyor
Medya

Uyuşturucu kartelleri bile aşı üreticileri kadar kazanmıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir yandan "Herkes aşı olmalı" diyen, ancak diğer yandan da bu işten astronomik kârlar elde eden aşı üreticilerine ateş püskürdü. Altınok, "Uyuşturucu kartelleri bu kadar kâr marjlarıyla çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:44:00 -
Uyuşturucu kartelleri bile aşı üreticileri kadar kazanmıyor

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bir yandan "Herkes aşı olmalı" diyen, ancak diğer yandan da bu işten astronomik kârlar elde eden aşı üreticilerine ateş püskürdü. "Uyuşturucu kartelleri bu kadar kâr marjlarıyla çalışmıyor" ifadelerini kullanan Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Madem herkes vurulmadan çalışmayan bu mRNA aşıları tek kurtuluşumuz, illa ki yeryüzünde herkes olmalı. Öyle sürü bağışıklığıyla, inaktif aşılarla falan olmuyor…

O halde dünyada tek doz aşı yüzü görmemiş milyarlarca insana daha çabuk ulaşmanın yolu belli.

Öyle astronomik karları unutacaksınız.

Uyuşturucu kartelleri bu kadar kar marjlarıyla çalışmıyor.

Sakın “serbest piyasa kardeşim, işine gelirse” deyip bilim insanı kişiliğinizden taviz vermeyin.

O zaman niye pazarında malına devletler çığırtkanlık yapıyor..? Hatta seyahat, çalışma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi temel evrensel hakların kısıtlanması yoluyla dayatılıyor diye sorarlar adama…"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ceddim!İzindeyiz...

Hergün 'AŞI OLUN' diye twit atanlara ne demeli?
  • Yanıtla

Sütcü İMAM

Bu bir itiraf demekki boş konuşmuyoruz bu Ülkede Allah düşmanları Allah'a kafa tutan senin kulunun dengesini bozar kendime kul köle yaparım diye Firavunun Çocukları iş başında.Peygamberin Hadisine nail olan Türk Milletinin neslini bozan uyuşturucu Baronları ellerini kollarını sallayarak bu Ülkede serbest dolaşıyor. Yaşasın Cehennem Piyasa Şeytanlarına. Sabır Savaş Adım Müslüman... Yarın elbet bizimdir ebet bizim olacak.....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi
Gündem

O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik'in "bağımsız ordu kuracağını" ilan etmesinden sonra Balkanlarda iç savaş endişesi arttı. Bosna'daki..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay