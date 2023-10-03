  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir

ABD radarının yerini milli AESA radar alınca Avrupa ülkesi panikledi! Türkiye'de orada üstünlüğü eline alabilir

Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetten Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaret!

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal
Yerel Uyuşturucu illeti bir aileyi daha mahvetti! Genç kız annesini öldürüp intihar etti
Yerel

Uyuşturucu illeti bir aileyi daha mahvetti! Genç kız annesini öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:25:00 -
Uyuşturucu illeti bir aileyi daha mahvetti! Genç kız annesini öldürüp intihar etti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kız, annesini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529. sokakta bulunan 3 numaralı bir apartmanda meydana geldi. 2 numaralı daireden gelen sesler üzerine apartmanda bulunan komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe A.’nın mutfakta boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak öldüğünü tespit etti.

Ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A. ile yapılan görüşmede ise H.A., annesi ile birlikte saat 15.00 sıralarında ilaç yazdırmak için evden çıktıklarını, evde kızı Dilara A.'nın olduğunu ancak saat 15.45’te eve geldiklerinde eşinin mutfakta kanlar içinde olduğunu, kızı Dilara’nın evde olmadığını ve bilgisinin olmadığını belirtti. İddialara göre, Dilara’nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu.

"Annemi öldürdüm" notu ile intihar etti

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, gelen yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dilara A.'nın inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Dilara’nın cebinden “Annemi öldürdüm intihar ediyorum” notu ile birlikte anne Ayşe A.’nın öldüğü adresin ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu bir not çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Yerel

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gündem

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Yerel

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu
Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu

Yerel

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Gündem

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak
Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak

Aktüel

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele paneline katılacak

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Emniyetten şafak operasyonu: 24 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Emniyetten şafak operasyonu: 24 gözaltı

Yerel

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Emniyetten şafak operasyonu: 24 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23