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Uyuşturucu ile uçağa binmeye çalışan iki kişi yakalandı

Van'da 9 kilo 189 gram afyon sakızı ile uçağa binmeye çalışan iki İran uyruklu yakalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Uyuşturucu ile uçağa binmeye çalışan iki kişi yakalandı

Van'danAnkara'ya giderken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere 17 Temmuz'da Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyrukluA.F. ile A.A, görevlilerin x-ray cihazına bırakılan kolilerden şüphelenmesi üzerine durduruldu.

Aramada şüphelere ait içinde hediyelik eşyaların bulunduğu kolilerin tabanına ve çevresine gizlenmiş 32 paket halinde 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi. 

Zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
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