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Yerel Uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Yerel

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-05-21 09:05:00 -
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri 11 ilçede 34 şüpheliye ait ev ve araçlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyonlarda 34 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13-19 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara, Susurluk ilçede meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 34 şüpheliye ait ev ve araçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 536 gram metamfetamin, 525 sentetik uyuşturucu hap, 327 adet extacy uyuşturucu hap, 228 gram bonzai, 62 gram kubar esrar, 16 gram kokain, 7 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, bir hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca, bir şarjör, 3 adet fişek, 3 adet eski eser, bir kazı malzemesi, bir kesici alet ve 4 adet dijital materyal ele geçirildi. Olaylara karışan 34 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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