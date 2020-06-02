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Aktüel

Uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da 3 bin adet 3 uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:18:26 -
Uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da 3 bin adet 3 uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesinde Emrah K. (27) isimli şahsın mahallede uyuşturucu hap sattığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis zanlıyı mahallede yakaladı. Polis yaptığı aramada zanlının üzerinde poşet içinde 3 bin 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Zanlı gözaltına alınarak emniyete getirilip sorguya alındı. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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