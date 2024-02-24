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Gündem Uyuşturucu belası onu da vurdu! Ünlü oyuncu 48 yaşında ama 70 gösteriyor
Gündem

Uyuşturucu belası onu da vurdu! Ünlü oyuncu 48 yaşında ama 70 gösteriyor

Yeniakit Publisher
2024-02-24 14:54:00 -
Uyuşturucu belası onu da vurdu! Ünlü oyuncu 48 yaşında ama 70 gösteriyor

Uyuşturucunun insan bünyesinde bıraktığı yıkıcı etki bir kez daha gözler önüne serildi... Peaky Blinders dizisiyle adından söz ettiren 48 yaşındaki Paul Anderson'ın son hali ağızları açık bıraktı.

2013’ten 2022’ye kadar 6 sezon boyunca ekranlara gelen Peaky Blinders dizisi, başrol oyuncularından Paul Anderson’a şöhret kazandırmıştı. Anderson, diziyle birlikte hatırı sayılır bir şöhrete ve kazanca kavuşmuştu.

Suç dünyasını anlatan dizide rolü gereği oldukça fazla uyuşturucu kullanan Anderson, düşüncesizce yazılan senaryoların insanlar üzerinde bırakabileceği etkiler üzerine "iyi" bir örnek oluşturdu... Dizi ve filmlerde gördükleri madde kullanımı gibi konulara insanlar özenip üzücü haberlerle gündeme gelebilirken, bu kez ünlü bir oyuncu kendi oynadığı role özenerek acınacak hale geldi.

Uyuşturucu ile yakalandı

Anderson aralık ayının sonunda uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklanmış, suçunu kabul ettikten sonra para cezasıyla serbest bırakılmıştı. İngiliz oyuncu, Londra'nın kuzey batısında, Hampstead'deki lokalinde içki içen bir kişinin barın yöneticisine, aktör dışarı çıktıktan sonra engelli tuvaletinde uyuşturucu gördüğünü bildirmesinin üzerine yakalandı.

Son hali ağızları açık bıraktı

Mahkemede suçunu kabul eden oyuncuyu geçtiğimiz gün Londra sokaklarında gezerken görenler gözlerine inanamadı. Hırpani giysileri, dağınık saçları, iyice zayıflamış ve çökmüş yüzüyle oldukça kötü bir görüntü sergileyen aktör görenleri şaşkına çevirdi.
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Sen kendine ne yaptın böyle Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırıp tanınmayacak hale geldi

Sokaklarda kendinde değilmiş gibi yürüyen oyuncu bir pastaneden aldığı çörekleri yedi, çok tanınmamak için de bir süre sonra kendini kapüşon takarak gizlemeye çalıştı. Paul Anderson ocak ayında çıktığı mahkemede üzerinde birkaç farklı çeşit uyuşturucu bulundurduğunu ve kullandığını kabul etmişti.

Sen kendine ne yaptın böyle Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırıp tanınmayacak hale geldi

Avukatından ilginç savunma

Paul Anderson’ın avukatı mahkemede oyuncunun Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı karaktere kendini fazla kaptırdığını söylemiş “Müvekkilim dizide sık sık uyuşturucu kullanırken görülen boksör cehennem zebanisi Arthur rolüne girmekten kendini alamadı” demişti.

Uyuşturucu bataklığı kurutulmak zorunda

Peaky Blinders dizisi suç dünyasını konu ediniyordu. Söz konusu dizideki karakterlerin giyimi, konuşması ve saç kesimi gibi karakterizasyonları, özellikle gençlerin söz konusu karakterlere özenmesine neden oluyordu. Yıllarca insanları kötü alışkanlıklara özendiren söz konusu dizinin başrol oyuncularından birinin bu hale gelmesi, tehlikenin ne boyutta olduğunu net şekilde gözler önüne serdi.

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