Uyuşturucu baronlarına büyük darbe! Dudak uçuklatan rakam

Uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvana sayısız tür ve çeşitte kaçakçılığa konu olan eşya, başta gümrüklü sahalar olmak üzere bütün ülke sathında operasyonlarını sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirildi ve kaçakçılığa geçit verilmedi.

3,6 Milyar Türk Lirası Değerinde 8,8 Ton Uyuşturucu Yakalandı

Zehir tacirlerine yönelik ülkemizin dört bir yanında sürdürülen operasyonlarda toplam 3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda yaklaşık;

* 4,3 ton esrar,

* 2,1 ton metamfetamin,

* 814 kilo kokain,

* 249 kilo eroin,

* 301 kilo ecstasy, 206 kilo afyon sakızı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları ile yakalandı. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi insanımızı zehirlenmekten korumaya yönelik ulvi bir görev olarak ifa eden ekipler özverili çalışmalarıyla zehir tacirlerinin adeta kâbusu oldu.

15,2 Milyar Türk Lirası Değerindeki Kaçak Ticari Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarla yaklaşık 15,2 milyar liralık yakalamalar gerçekleştirdi. Haksız kazanç sağlamak uğruna ülke ekonomimizi tehdit ederek ülkemizi iktisadi kayba uğratmaya yeltenip iç piyasa dengemizi ve dürüst ticaret erbabımızın çalışma ortamını bozmaya yeltenen kötü niyetli şahısların faaliyetlerine engel olundu.

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Yürütülen operasyonlarda ele geçirilen eşya cinsleri bazında bakıldığında;

* 870 ton akaryakıt,

* 376 milyon adet makaron,

* 27 milyon adet sigara filtresi,

* 605 bin elektronik sigara ve aksamı,

* 5 milyon 600 bin adet elektronik sigara tütünü,

* 900 bin paket sigara,

* Cep telefonu ve aksamı başta olmak üzere 4 milyon 348 bin adet elektronik eşya,

* 3 bin 754 ton gıda,

* 153 bin adet oto yedek parçası,

* 1 milyon 263 bin adet tıbbi malzeme,

* 440 bin adet giyim eşyası,

* 801 ton değerli maden,

* 3 bin 865 adet tarihi eser,

* 3 bin 502 adet CITES kapsamında hayvan ve bitki,

kaçak olduğu tespit edilerek, yurda girişine izin verilmedi.

2023 yılının ilk on ayı boyunca yürütülen faaliyetler neticesinde toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ticaret Bakanlığı, başta toplum sağlığı ve güvenliği olmak üzere ülkemizi ekonomik ve ulusal güvenlik yönünden zarara uğratmak isteyenlere ağır darbe vurdu.