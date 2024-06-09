Uyurken zayıflatan, cayır cayır yağ yaktıran gece yatmadan içilen kürler! Karışımdan içenler kilo veriyor!

Vücutta gerçekleşen yağ yakımı kısa süren bir olay değildir. Yani yağ yakımı başladığında uyku süresi dahil 24 saat boyunca devam eden bir süreçtir. Uyurken yağ yakım sürecini hızlandırmak için aşağıdaki tarifleri uygulayabilirsiniz.

Bu karışım vücudunuzdaki atık ve zehirli maddeleri ortadan kaldırmaya takviye oluyor. Ayrıca vücudu kanserli ve toksik bileşiklerden paklar. Sisteminizi temizleme, metabolizmanızı süratlendirme, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirme ve kilo verme gibi vaziyetleri süratlice destekler.

Özellikle karın yağlarını eritemeyenler bu natürel karışımdan yararlanabilir. Gece yatmadan evvel içtiğiniz de, siz yatarken yağ yakımınız devam eder. Ancak bu karışımı rastgele bir rahatsızlığınız varsa hekiminize sormadan kullanmayın. İşte o karışım için malzemeler…

Yağ yaktıran karışım için malzemeler:

Malzemeler:

Yarım limon

1 salatalık

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Bir avuç maydanoz

1 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Tüm karışımı blender’dan geçirin ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımınız hazır! Bu karışımı gece uyumadan yarım saat evvel harcayın. Belirttiğimiz gibi uygulamadan evvel kesinlikle hekiminize müracaat etin.

Vücutta gerçekleşen yağ yakımı kısa süren bir olay değildir. Yani yağ yakımı başladığında uyku süresi dahil 24 saat boyunca devam eden bir süreçtir. Uyurken yağ yakım sürecini hızlandırmak için aşağıdaki tarifleri uygulayabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz karışımlar sayesinde düzenli kullanımda 1 ayda 4 kg fazlalıktan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Öyle ki, bu gidecek kilolar kastan değil vücuttaki yağdan gidecektir.

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Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel’den Gece Uyurken Zayıflamanızı Sağlayan Kür Tarifi

Malzemeler

1 kase az yağlı yoğurt

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 fındık büyüklüğü taze zencefil

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı

Uygun bir kabın içine malzemelerin tamamını karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı geceleri uyumadan önce tüketin. Bu uygulamaya 2 hafta devam edin.

Yağları Yakan Tarçın Kürü Tarifi

Tarçın kürünü hazırlamak için 1 su bardağı light süt, 1 tatlı kaşığı tarçın ve biraz buzu karıştırın. Hazırladığınız bu kürü uyumadan önce tüketin. Bu kürü düzenli olarak tükettiğinizde gece boyunca metabolizmanız canlı kalıp vücut yağ yakacak ve ayrıca sabahları uykudan tok olarak kalkacaksınız. Ek olarak tarçın kürü kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğu için ani tatlı krizlerinin önüne de geçmektedir.

Metabolizma Hızlandıran Baharat Kürü

Metabolizmanızı hızlandırmak için bir kür arayışı içerisindeyseniz baharat kürü tam size göre. Bu kürü hazırlamak için uygun bir kapta 3 yemek kaşığı ev yoğurdu, yarım çay kaşığından daha az toz zencefil, zerdeçal ve toz tarçını güzelce çırpıp karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu baharat kürünü gece uyumadan 1 saat önce tüketin. Bu kürün üzerine de 5 bardak su içmeniz gerekmektedir. Baharat kürü sayesinde metabolizmanız hızlanacak ve yağ yakımınız artacaktır.

Uykuda Yağlarından Kurtulmak İsteyenlere Kür Tarifi

Malzemeler

1 adet salatalık

6. 7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı zencefil

1 limon suyu

1 bardak su

1 kabuk tarçın

Hazırlanışı

İlk olarak rondonun içine salatayı doğrayıp maydanoz ve zencefil, limon suyu ve suyu alıp rondoyu yüksek devirde çalıştırın. İyice karıştıktan sonra kürü bir bardağa alıp içine son olarak tarçın katıp4 dakika bekletin. Bu kür uykuda yağ yakımını destekleyen etkili bir kürdür. Afiyet olsun.

Sabaha Kadar Yağ Yakam Pul Biber Kürü

Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım limon suyu

Hazırlanışı

Bir kasenin içine yoğurt, nane, kekik, pul biber ve yarım limon suyunu alıp güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu kürü uyumadan önce tüketip üzerine en az 3 barak su için. Bu kürü 15 gün uygulayıp 1 hafta ara verin. Pul biber kürü sayesinde vücudunuzdaki farkı göreceksiniz.

Karabiber Kürü İle Uyurken Yağlarınızdan Kurtulun

Karabiber kürünü hazırlamak için bir kasenin içine 2 yemek kaşığı yoğurt, tepelene 1 çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve karabiberi alıp güzelce karıştırın. Üzerine son olarak limon sıktığınız kürü düzenli olarak tüketin. Bu kür yağ yakmasının yanısıra vücutta bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Yatmadan Önce Deli Gibi Yağ Yakmanızı Sağlayan İçecek

Malzemeler

½ limon

1 salatalık

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Bir avuç maydanoz

1 su bardağı su

Hazırlanışı

Yağ yakıcı içeceği hazırlamak için listedeki malzemelerin tamamını blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı her gece uyumadan önce için. Bu kürün yağ yakımında etkisi büyüktür, kısa süre içerisinde sonuç alacaksınız. Afiyet olsun, iyi yağ yakmalar.

Kilo vermeye çalışırken şok diyetler uygulamak yerine uzun süre tok tutan, yağ yakıcı özelliği olan sağlıklı besinlerden yardım almak en güvenli yol olarak gözüküyor. Yağ yakıcı özelliği olan birden fazla sağlıklı yiyecek bulunuyor. İşte en hızlı yağ yaktıran besinler!

KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ

Antioksidan meyveler vitaminler açısından oldukça zengin olan kırmızı orman meyvelerinin kalorisi de düşüktür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalık ihtimalini düşürür ve yağ yakımına yardımcı olur. Bu tip meyveler cilde canlılık verir, idrar yolu enfeksiyonunu durdurabilir ve kanser hücrelerini yok edebilir.

YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen yeşil çay antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Aynı zamanda yeşil çay iyi bir ruh haline, iyi beyin fonksiyonlarına da neden olur.

ELMA

Tok tutucu özelliği olan elma tatlı krizlerini engellemenize, yanlış yiyecekleri tercih etmenize engel olabilir. Elmayı dilimleyip üzerine tarçın serperek tüketebilirsiniz. Elmayı suyunu sıkmadan yerseniz iştahınız ve yeme isteğiniz azalır.

LİMON

Hızlı yağ yakan yiyecekler arasında olan limon, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Cilde de oldukça iyi gelen limon, sindirim sistemini düzenler, kilo vermeye yardımcı olur. Güne yarım ve tam limon ile karıştırılmış ılık suyu içmek, fazla yağlarınızla baş etmede size yardımcı olabilir.

AVOKADO

Kötü yağların yakılmasında yararlı olan avokado yağ bakımından zengindir. Ancak avokadodaki yağlar doymamış yağlardır. İnsülin salınımını kontrol eden avokado kalsiyum emilimini iyileştiren bir şeker olan mannoheptuloz bakımından zengindir.

Uyurken yağ yakmanın 10 yolu

Daha fazla uyuyun.

Düşük sıcaklıkta uyuyun.

Perdeleri kapatın.

Geceleri aralıklı oruç diyetini uygulayın.

Elektronik cihazları kapatın.

Akşam hafif öğünler yiyin.

Süzme peynir yiyin.

Direnç egzersizi yapın.

Sıcak duş alın.