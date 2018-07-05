Uyurken horlamamak için neler yapmak gerekir?

KBB Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, horlamadan kurtulmaya yardımcı olabilecek doğal çözümler hakkında bazı tavsiyelerde bulundu.

UYUDUĞUNUZ POZİSYONU DEĞİŞTİRİN

Sırt üstü yatarsanız dilinizin tabanı ve damağınızın yumuşak kısmı boğazınızın arka duvarına çöker ve uyku esnasında ses çıkarır. Yana dönerek yatmanız bunu önlemeye yardımcı olabilir.

Bir vücut yastığı (tüm vücudu destekleyen tam uzunlukta bir yastık) yatış pozisyonunuzda düzeltme sağlar. Yana yatarak uyuyabilmenizi sağlar ve bu da horlamanızı büyük ölçüde azaltabilir.

Horlama, uyku pozisyonundan bağımsız olarak devam ederse, obstrüktif uyku apnesi horlamanızın nedeni olabilir. Bu durumda bir doktora görünün.

KİLO VERİN

Kilo vermek horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir ama bu kesin bir çözüm de değildir. Sonuç olarak zayıf insanlar da horlar.

Eğer kilo aldıysanız ve horlamaya başladıysanız, kilo vermeniz horlamayı durdurmanıza yardımcı olabilir. Boynunuzun etrafında kilo alırsanız, aldığınız kilolar boğazın iç çapını sıkarak, uyku sırasında horlamanıza neden olabilir.

İYİ UYKU HİJYENİ UYGULAYIN

Kötü uyku alışkanlıkları (zayıf uyku hijyeni olarak da bilinir). Mesela uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak, nihayetinde aşırıya kaçtığınız anlamına gelir. Sert ve derin uyuduğunuzda, kaslar flopi yapıyor, bu da horlamaya neden oluyor.

BURUN GEÇİTLERİNİ AÇIN

Horlamanın burunda başlaması durumunda, burun pasajlarının açık tutulması horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir. Açık burun pasajı havanın yavaşlamasına izin veriyor. Eğer burun kanallarınız herhangi bir sebepten ötürü tıkalıysa hızlı dolaşan hava horlamaya neden olacaktır.

Yatmadan önce sıcak bir duş burun kanallarının açılmasına yardımcı olur. Ayrıca, duşta burnunuzu tuzlu suyla durulayın. Kanalları açmaya yardım etmek için duş alırken burnunuzu parmağınızla yıkayın.

Burun kanallarınızı açmak için tuzlu su çözeltisiyle birlikte, sinüzit kürü de kullanabilirsiniz. Eğer sorun damağınızda değil de burnunuzdaysa, eczanelerden alabileceğiniz burun bantları da burun pasajlarınızı kaldırmak ve açmak için kullanılabilir.

YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Yastık kılıfınızı en son ne zaman değiştirdiniz? Yastığınızda bulunan alerjenler horlamanıza neden olabilir.

Tozlar yastıklarda birikir ve horlamaya neden olabilecek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evcil hayvanların yatakta uyumasına izin verilmesi, onların yatağınızda tüy bırakmasına neden olur bu da rahat nefes almanızı engelleyebilir. Eğer gündüzleri iyi hissediyor da akşamları nefes almakta zorlanıyorsanız, bu gibi sebepler horlamanızın nedeni olabilir.

Yastıklarınızı sık sık havalandırın ve yastık kılıflarınızı kısa aralıklarla değiştirin. Ve tabi ki evcil hayvanlarınızı yatak odanızdan uzak tutun.

VÜCUDUNUZU SUSUZ BIRAKMAYIN

Bol miktarda sıvı tüketin. Burnunuzdaki ve yumuşak damağınızdaki enzimler kuruduğunda yapışkan oluyor. Bu da horlamaya neden oluyor. Sağlıklı kadınların günde yaklaşık 11 bardak (bütün içeceklerden), erkeklerin ise yaklaşık 16 bardak tüketmeleri gerekir.