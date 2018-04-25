Uyurken bile yağ yakmayı sağlayan karışım

Maydanoz suyunun siz uyurken yağ yakıcı etkisini göstermesini istiyorsanız uyumadan 2 saat önce hiçbir şey tüketmemeniz gerekir. Aç karnına içeceğiniz bir bardak maydanoz suyu, siz uyurkende kilo vermenizi ve yağlarınızın hızlı bir şekilde yakılmasını sağlatacaktır. Maydanoz suyunun nasıl hazırlandığını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

Boş bir çelik tencere içerisine yaklaşım 3 bardak su koyun. Daha sonra maydanozları sapları ile beraber tencerenin içerisine koyun ve kısık ateşte 2-3 dk kadar kaynatın. Kaynatıktan sonra maydanozları, 10 dk demlenmeye bırakın. Hazırlamış olduğunuz maydanoz suyunu ılıdıktan sonra öğünlerinizde bir saat önce içebilirsiniz. Bu karışımı gece yatmadan bir saat önce içen kişiler yağ yakıcı etkisinin olduğunu belirtiyorlar.

Herhangi bir yan etkisine karşı, kullanmadan önce bir uzmana danışabilirsiniz.