Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uyurken bile yağ yakmayı sağlayan karışım

Maydanoz vücudunuzdaki ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur. Bunların dışında maydanoz suyu, böbrek taşı ve diğer sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. Aynı zamanda maydanoz suyu, yağ yakıcı özelliği karaciğer yağlanmasını iyileştirmesi ve cildi gençleştirmesi açısından da oldukça etkilidir.

25 Nisan 2018 Çarşamba 01:15
Uyurken bile yağ yakmayı sağlayan karışım

Maydanoz suyunun siz uyurken yağ yakıcı etkisini göstermesini istiyorsanız uyumadan 2 saat önce hiçbir şey tüketmemeniz gerekir. Aç karnına içeceğiniz bir bardak maydanoz suyu, siz uyurkende kilo vermenizi ve yağlarınızın hızlı bir şekilde yakılmasını sağlatacaktır. Maydanoz suyunun nasıl hazırlandığını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

Boş bir çelik tencere içerisine yaklaşım 3 bardak su koyun. Daha sonra maydanozları sapları ile beraber tencerenin içerisine koyun ve kısık ateşte 2-3 dk kadar kaynatın. Kaynatıktan sonra maydanozları, 10 dk demlenmeye bırakın. Hazırlamış olduğunuz maydanoz suyunu ılıdıktan sonra öğünlerinizde bir saat önce içebilirsiniz. Bu karışımı gece yatmadan bir saat önce içen kişiler yağ yakıcı etkisinin olduğunu belirtiyorlar.

Herhangi bir yan etkisine karşı, kullanmadan önce bir uzmana danışabilirsiniz.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 01:15
  1. maydonoz
  2. yağ yakma
  3. fazla yağlardan kurtulma
  4. yaşam
  5. kadın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Trabzonspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu!
    1. Galatasaray, Trabzonspor'un yıldız..
    2. Mesut Bakkal'dan flaş yorum:..
    3. Trabzonspor'da ''feda'' dönemi! 6..
    4. Uyurken bile yağ yakmayı sağlayan..
    5. Rıdvan Dilmen çok sert sözler! 'Kanıt..
    6. Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!..
    7. Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet..
    8. Yemek yaparken baharatları ocağın..
    9. Çavuşoğlu: Başbakanınız konuşmayı..
    10. Katil Esed Filistinli mültecileri..
    11. Ayakkabı bakımı nasıl yapılır?
    12. Suudi Arabistan'dan ilginç Suriye..
    13. Bakan açıkladı! 15 bin 500 personel..
    14. Ahmet Türk: HDP'nin adayı Demirtaş...
    15. Uzm. Dr. Erdoğu: Güneş kalbe iyi geliyor
    16. Aşağılık kompleksi nedir? Kimlerde..
    17. Yüzmenin faydaları nelerdir?
    18. Diş beyazlatma ile sararan dişlere..
    19. Skandal karar! Derbinin faturası..
    20. Klima alırken dikkat edilmesi gerekenler
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Flaş iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak
    Flaş iddia! Gül'ü 50 vekil aday yapacak