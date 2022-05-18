Uyumayan bebeği ne uyutur? 40 saniyede bebek uyutma yöntemi işte mükemmel formül!

Bebekler nasıl uyur? En kısa sürede bebek uyutma önerileri

40 saniyede bebek uyutma yöntemi nedir? Bebeğinizi ayakta sallamanın dışında kolayca uyutabilmenizi sağlayacak yöntem

Pışpışlama ve ayakta sallamanın dışında bebeğinizi uyutabileceğiniz yöntemi sizler için derledik. İşte bebek uyutmada mükemmel formül!

Gecenin bir vakti bebeğinizin ağlama sesine uyanıyor ve ne kadar pışpışlarsanız pışpışlayın, uyutamıyorsanız sizlere bir önerimiz var!

Kullanacağınız peçete-mendilin temiz olmasına dikkat ederek, bebeğinizin yüz hizasına aşağı-yukarı hareketler yaparak mayışmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemi deneyerek bebeğini kolaylıkla uyutan annelerin sayısının ise oldukça fazla olduğu tespit edildi.

Aylara göre uyku düzeni örneği:

Yenidoğan: Günde 16-20 saat

6 Haftalık: Günde 15-16 saat

4 Aylık: 9-12 saat artı 2 kısa uyku

6 Aylık: 11 saat artı 2 kısa uyku

9 Aylık: 11-12 saat artı 2 kısa uyku

1 Yaş: 10-11 saat artı 2 kısa uyku