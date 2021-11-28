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Kadın - Aile Uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler
Kadın - Aile

Uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler

Uyku, organizma için yemek, su, nefes alma gibi vazgeçilemez bir ihtiyaçtır ve çok önemli işlevleri vardır.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:29:00 - 2021-11-28 15:37:08
Uyumadan önce yiyebileceğiniz yiyecekler

Uyumadan önce veya gece geç saatlerde birşeyler yemek isteriz. Bazı diyetisyenler, uyurken kan şekeri seviyemizi sabit tutacak, yağ yakımına yardımcı olacak ve uyku boyunca kasların yeniden oluşumunu sağlayacak yiyeceklerin uykudan önce yenildiğinde fayda sağlayabileceğini söylüyorlar.

Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Bazı yiyeceklerde tam tersi bir durum söz konusu. İşte o besinler listesi;

Kiraz, uyumadan önce yenilebilecek meyveler listesindeki en çok uyku kalitesini arttıran meyvedir. Yapılan bazı araştırmalarda kirazın uyku kalitesini arttırdığı ve uyku sorunlarını azalttığı gözlemlenmiştir.

Bal, uyumadan önce biraz şeker beynin uykudan daha çok verim alınmasına yardımcı olur.

Yoğurt, Uyumadan önce probiyotik yoğurt yemeyi tercih ederseniz sindirimi kolaylaştırır ve rahat bir uyku sağlar.

Kivi, uyumadan önce bu meyveyi yemek, sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur.

Muz, magnezyum ve potasyum içerdiği için kasları rahatlatır ve uyurken daha rahat bir uyku uyumuş olursunuz.

Badem, içeriğinde magnezyum ve triptofan bulunan badem, vücudunun rahatlamasına ve daha iyi bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Yulaf, içeriğindeki melatonin ve B vitamini sayesinde serotonin salınımını uyarır ve kaliteli, kesintisiz bir gece uykusu sunarak daha iyi bir uykuya neden olur.

Elma, uyumadan önce yediğin zaman bedenini ve nefesini rahatlatır ve kolay uyumanızı sağlar.

Ceviz, uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu uykunun kalitesini arttırır ve uykunun düzene girmesini sağlar.

 

 

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