Uyumadan önce yatağınızın altına soğan koyarsanız...

Alternatif tıp yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın bu sefer farklı bir kullanış şeklinden bahsedeceğiz. Geceleri yatağın altına koyup beklettiğiniz soğanın sağlık açısından bakın ne faydası varmış...

Kanser türlerini engelliyor

Soğan, kolesterolü düşürmek, kan pıhtılaşmasını önlemek, astım, kronik bronşit, saman nezlesi, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmek için güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda soğan çeşitli kanser türlerinin engellenmesine de yardımcı olur.

Geçmeyen öksürüğe karşı soğan

Yapılan araştırmalar soğanda bulunan güçlü antioksidan ve kükürt miktarının öksürüğe iyi geldiğini ortaya çıkarmıştır. Gün geçtikçe soğuk algınlığına daha çabuk yakalanır hale geldik. Öksürük de soğuk algınlığının olmazsa olmazı.

Soğanın öksürüğe iyi gelmesi için yapmanız gerekenler şu şekildedir;

1- Yarım soğanı kâsenin içine koyun.

2- Üstüne kaynar su dökün. Ardından kâseyi yemek masasının üstüne veya yatağınızın altına koyun.

3- Ertesi gün odanız soğan kokabilir ancak değdiği söyleniyor. Bu uygulamayı yapanlar ertesi gün öksürükten eser kalmadığını belirtiyorlar.