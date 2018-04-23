Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uyumadan önce telefon kullanmak nelere neden olur?

Uyumadan önce telefon kullanımının insan sağlığını olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? İşte uyumadan önce kullanılan telefonun olumsuz etkileri…

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:34
Uyumadan önce telefon kullanmak nelere neden olur?

Uzmanlar, yatağa girdikten 20 dakika sonra eğer uyku haline geçilemiyorsa yataktan çıkılması gerektiğini söylüyor. Elektronik cihazların yaydığı mavi ışık, beyindeki uyku hormonu olan melatonini olumsuz etkilediği bilinir.

Melatonin hormonunun salgılanması için karanlık ortama ihtiyaç vardır. Zihni fazla yormak uykuyu getirir bilgisi, tamamen yanlıştır.Zihin yoruldukça beyin duygusal süreçlere geçer. Bu durum da uyku sürecini bozar.

Kişi uyumadan önce hayal kurarsa hayal dünyası devreye girer, bu durumda da zihin duygusal sürece geçtiğinden kişinin uyku hali bozulur. Ayrıca uyumadan önce çay içmek, kahve tüketmek ya da yemek yenilmesi de uykuyu olumsuz etkiler. Uzmanlar, oda sıcaklığının normalin altı ya da üstü durumlarda, uyku hormonun devreye giremediği için kişinin uyku düzeninin bozulabileceğini söylüyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:34
  1. yaşam
  2. uyku
  3. telefon
  4. akıllı telefonun zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    1. Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    2. Geven otu (Astragalus) nedir?..
    3. "Sahaya başka bir şey düşünmeden..
    4. Başbakan: Yalana tahammül edemem
    5. Rusya Ermenistan'a müdahele edecek mi?
    6. Flaş! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış
    7. "Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor"
    8. Türkiye'den Salih Müslim tepkisi!
    9. Uyumadan önce telefon kullanmak nelere..
    10. Çiftlikbank davasında flaş gelişme!
    11. Ananas kabuğunun faydaları
    12. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
    13. Türkiye'den Belçika'ya PKK ayarı
    14. Göztepe Akhisar'ı aşamadı
    15. Çocuğunuz 2 yaş sendromu geçiriyor..
    16. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV..
    17. İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını..
    18. İştah kontrolü neden önemlidir?
    19. CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül..
    20. Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak