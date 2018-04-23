Uyumadan önce telefon kullanmak nelere neden olur?

Uzmanlar, yatağa girdikten 20 dakika sonra eğer uyku haline geçilemiyorsa yataktan çıkılması gerektiğini söylüyor. Elektronik cihazların yaydığı mavi ışık, beyindeki uyku hormonu olan melatonini olumsuz etkilediği bilinir.

Melatonin hormonunun salgılanması için karanlık ortama ihtiyaç vardır. Zihni fazla yormak uykuyu getirir bilgisi, tamamen yanlıştır.Zihin yoruldukça beyin duygusal süreçlere geçer. Bu durum da uyku sürecini bozar.

Kişi uyumadan önce hayal kurarsa hayal dünyası devreye girer, bu durumda da zihin duygusal sürece geçtiğinden kişinin uyku hali bozulur. Ayrıca uyumadan önce çay içmek, kahve tüketmek ya da yemek yenilmesi de uykuyu olumsuz etkiler. Uzmanlar, oda sıcaklığının normalin altı ya da üstü durumlarda, uyku hormonun devreye giremediği için kişinin uyku düzeninin bozulabileceğini söylüyor.