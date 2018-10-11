Uyumadan önce neden su içmeliyiz?

Gün içinde içtiğiniz suyun dışında, uyumadan önce ve uyandıktan sonra içtiğiniz bir bardak suyun önemi daha fazla.

Kimyasal olarak su bir oksijen ve iki hidrojen atomlarından oluşur. Bunun yanı sıra fazla sayıda mineral ve besleyici madde barındırır. Uyumadan önce içtiğimiz bir bardak su işlevsellik için vücudumuza yeterli besin maddelerini verir.

Vücudumuzun ihtiyacı olan sıvıyı uyku saatinden önce aldığımızda, vücut suyu hücreleri yenilemek için kullanır.

Uyku zamanı su içmenin kalori yaktırdığı ve kilo kaybettirdiği biliniyor. Uyumadan önce içtiğiniz su, sindirim sistemini ve idrardaki toksik maddeleri temizlemeye yardımcı olur.

Uyandıktan sonra; uyumadan önce içtiğiniz su uyku sırasında depo edilir ve kullanılır. Bundan dolayı uyandığınızda vücudunuz susuz kalmış olur. Bir bardak su ise susuzluğu gidermenin yanı sıra enerji verir ve özellikle beyin hücrelerini yeniler.

Uyandıktan sonra içtiğiniz ılık su bağırsak hareketlerini artırır. Bu da kabızlığı önler. Bazı insanların uyandıktan sonra öksürme ve hapşırma gibi alerjileri vardır. Su, boğazı temizlemeye yardım eder ve enfeksiyon riskini azaltır.

Su içmek sabah baş ağrılarını engeller ve özellikle hamilelerde olan sabah bulantılarını önlemeye yardımcı olur.

Vücut metabolizmasını hızlandırdığı için kalori yakımı sağlar.