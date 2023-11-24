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Kadın - Aile Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın
Kadın - Aile

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın

Yeniakit Publisher
2023-11-24 23:19:00 - 2023-11-24 23:22:46
Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın

Gece güzel bir uyku çektiğimizde sonraki güne harika bir şekilde başlarız. Böyle 7-8 saatlik uykunun çözemeyeceği çok az problem vardır ama bu uykuyu başkaları için mahvedecek bir durumunuz yoksa…

Ne yazık ki horlama çok yaygın bir problem ve piyasada onlarca ürün sırf horlama tedavisi için kullanılıyor.

Stresli bir hayat ve çeşitli sağlık problemleri horlamaya sebep olabiliyor ama artık horlama tedavisi için evde kendinize hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifi var.

Malzemeler

2 elma
2 havuç
1 teze zencefil
Çeyrek limon

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin.
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Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler.

Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.

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