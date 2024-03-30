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Kadın - Aile Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Hemen bunu yapın, gerisini düşünmeyin! İki gün içinde harika sonuç
Kadın - Aile

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Hemen bunu yapın, gerisini düşünmeyin! İki gün içinde harika sonuç

Yeniakit Publisher
2024-03-30 00:58:00 - 2024-03-30 01:07:54
Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Hemen bunu yapın, gerisini düşünmeyin! İki gün içinde harika sonuç

Gece güzel bir uyku çektiğimizde sonraki güne harika bir şekilde başlarız. 7-8 saatlik uykunun çözemeyeceği çok az problem vardır ama bu uykuyu başkaları için mahvedecek bir durumunuz yoksa…

Ne yazık ki horlama çok yaygın bir problem ve piyasada onlarca ürün sırf horlama tedavisi için kullanılıyor. Stresli bir hayat ve çeşitli sağlık problemleri horlamaya sebep olabiliyor ama artık horlama tedavisi için evde kendinize hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifi var.

Malzemeler

2 elma
2 havuç
1 teze zencefil
Çeyrek limon

Hazırlanış
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin. İki gün içinde harika sonuç veriyor.

Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler.

Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.
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