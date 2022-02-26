Uyumadan önce bir bardak için! Mışıl mışıl uyutan içecek

Çoğumuzun şikayet ettiği bir konudur gece uykunun gelmemesi. Uzmanlar gece uyuyamamaların sebebini birçok şeye bağlıyor. Stres, gün içinde ve özellikle geç saatlerde yediklerimiz bunların başında geliyor.

Nane ve papatya çayı ruh halini ve hafızayı etkiliyor

Northumbria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden araştırmacılar, nane çayı içmenin dikkati arttırdığını, papatya çayı içmenin ise sakinleştirici bir etkisinin olduğunu tespit etti.

Bir çalışmada, araştırmacılar 180 gönüllüden papatya veya nane çayı içmesini istedi ve katılımcıların içme öncesi ve sonrasındaki bilişseliğini ve ruh halini test etti. Çalışmada kontrol grubu karşılaştırma amacıyla yalnızca sıcak su içti.

Araştırmacılar nanenin hem ruh halini hem de bilişselliği arttırdığını, uzun dönemli hafızayı, kısa süreli hafızayı ve uyanıklığı arttırmaya yardım ettiğini, papatyanın ise hafızayı ve dikkat hızını önemli derecede düşüren sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkisinin olduğunu belirledi. İşte sizi mışıl mışıl uyutan içecek! Uyumadan önce bir bardak yetiyor

Midenizi de rahatlatır: Naneli papatya çayı

Aktarlardan temin edeceğiniz bu iki bitkiden oluşan çay uykudan önce hem yediklerinizin hazmında yardımcı olacak hem de sinirlerinizi gevşeterek sizi rahatlatacak.

Papatya ve nane çayı tarifi:

Nane yapraklarını demliğin içine koyun. Musluğundan gelen filtrelenmiş temiz suyu kaynat ile demliği doldurun. Limonu dilimler halinde kesin ve papatya ile birlikte suya ekleyin. Karışımın oda sıcaklığında minimum 3-4 saat demlenmesine izin verin.

Nanenin aromasından hoşlanmıyorsanız, çayınıza bir ya da iki çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Papatya çayı faydası

Kolaylıkla uyumanızı sağlayan papatya çayı, beyninizdeki uyku reseptörlerine bağlanan apigenin adlı madde yönünden oldukça zengindir. 28 gün boyunca günde iki kez 270 mg papatya özü kullanan bir araştırma, uykuya dalma süresini uykuya dalma süresini kısalttığını ortaya koydu.

Uyku getiren besinler neler?

Uyku çok önemli. Uyku sırasında salgılanan hormonlar bağışıklığı koruyor. Peki uyku getiren besinler neler? İşte yanıtı...

Uyku getiren yiyecekler