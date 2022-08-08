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Eğitim Uyum haftası zorunlu mu? Okullarda ilk hafta ders oluyor mu?
Eğitim

Uyum haftası zorunlu mu? Okullarda ilk hafta ders oluyor mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde pek çok veli, kaçıncı sınıflar için uyum haftasının uygulandığını, uyum haftasının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Uyum haftasında yoklama alınıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 18:21:00 -
Uyum haftası zorunlu mu? Okullarda ilk hafta ders oluyor mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılında milyonlarca çocuk, 1.sınıfa başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası uygulaması bulunuyor. Peki, uyum haftası zorunlu mu?

Uyum haftası zorunlu mu? Okullarda ilk hafta ders oluyor mu?

Anasınıfı ve 1.sınıflar için 5-9 Eylül tarihlerinde uyum haftası uygulanacak. Uyum haftasına katılım zorunlu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, uyum haftasıyla öğrencilerin okula kaynaştırmayı amaçlıyor. Uyum haftasında yoklama alınmıyor. Uyum haftasında öğrenciler öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanıyor.

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