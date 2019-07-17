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Uysal’a güven tam! Etkin para politikasıyla ekonomiye güç katılacak

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın fiyat istikrarını korumak için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanacakları mesajını vermesi, piyasalarda olumlu karşılık buldu. Bu mesajın yüreklere su serptiğini dile getiren ekonomistler, yerli ve yabancı yatırımcılarda Uysal ile ekibinin makro verileri iyileştirmek için elinden geleni yapacağı görüşünün hâkim olduğunu kaydediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
Uysal’a güven tam! Etkin para politikasıyla ekonomiye güç katılacak

 Buğra Kardan 

Murat Uysal yönetiminde enflasyon ve faizle mücadeleye odaklanacak olan Merkez Bankası’nın önümüzdeki süreçte radikal adımlar atması bekleniyor. Bu beklentiyi Uysal’ın fiyat istikrarını sürdürmek için para politikası araçlarını aktif bir şekilde kullanacaklarını açıklaması güçlendirdi. Açıklamanın yatırımcıları rahatlattığını dile getiren ekonomistler, piyasa oyuncularının Uysal ile mesai arkadaşlarının makro dengeleri güçlendirmek için azami çaba göstereceğine inandıklarını aktardı.

Fiyat istikrarı öne çıkacak

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, Merkez Bankası’nın Uysal idaresinde enflasyon ve büyümeye odaklanacağını belirterek, “Kurum, tüm verileri takip edecek. Somut oranlara ve rakamlara göre karar alacak” dedi.

Uysal’ın stratejilerini yerinde bulan Arslanoğlu, “Öyle görünüyor ki yeni dönemde fiyat istikrarı öne çıkacak. Ayrıca nominal değil, reel faiz ön planda olacak. Zorunlu karşılıklarla da bankalar, kredi vermeye teşvik edilecek” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın alternatif finansman kaynakları oluşturmaya da katkı yapacağını vurgulayan Arslanoğlu, “Kurum, bu çerçevede operasyonel maliyetleri düşürerek bankacılık sistemindeki tasarrufların sermaye piyasalarına ve emeklilik fonlarına aktarımını teşvik edebilir” öngörüsünü paylaştı.

Karar tutanakları yayınlanabilir

Uysal’ın iletişim kanallarını açık tutacağına da dikkat çeken Arslanoğlu, “Bundan böyle Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin görüşleri daha bilinir olacak. Belki de önümüzdeki süreçte toplantı ve karar tutanakları kamuoyuna ilan edilecek” diye konuştu. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ise Merkez Bankası Başkanı Uysal’ın yatırımcıların ve ekonomistlerin görüşlerini dikkate almayı vaat ettiğini hatırlatarak, “Burada amaç, iletişimi güçlendirmek ve toplumun kararla katılımını arttırmak” şeklinde konuştu.

Rakamlar takip edilecek

Uysal ile ekibinin üretim ve büyüme rakamlarını izleyeceği sinyalini verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, şunları söyledi:

Merkez Bankası’nın yeni yönetimi hem makro hem de mikro verilerin ele alınacağı taahhüdünde bulunuyor. Bu taahhütten sahadan yani reel sektörden gelecek taleplere ve şikâyetlere kulak verileceğini anlıyoruz. Reel sektör temsilcileri, muhtemelen bankaların kredi vermediğinden yakınacak. Merkez Bankası da bu yakınmalar karşısında önemli bir hamle yapabilir. Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden yapılacak kredilendirmelerde para arzını genişletebilir. Olan bitenleri göreceğiz.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  1. Murat Uysal
  2. enflasyon
  3. faiz
  4. enflasyon ve faizle mücadele
  5. Merkez Bankası
  6. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu
  7. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
  8. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal
  9. Para Politikası Kurulu (PPK)
  10. Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
  11. Kredi Garanti Fonu (KGF)

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