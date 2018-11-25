Uykuyu abartmayın, emzirmeye özen gösterin

Bebeklerin en fazla uyumaya ihtiyaç duydukları dönem, ilk iki aydır. Bu dönemde bebeğin 18 saat uyuması beklenir. Bir yaşına gelinceye kadar ise 14-15 saat uyku yeterli olur.

Bebek bir yaşına geldikten sonra uyku süresi de yavaş yavaş azaltılır. Bu arada gece emzirilmesi gereken bebek derin uykuya dalmışsa, onu uyandırmaktan kaçınmak doğru olmaz.



Bebeğin belirli bir beslenme programına alıştırılması gerekir.

Bir yaşını geçen çocuğun gece uykusunun dışında sadece bir kez uykuya yatırılması tavsiye olunur..

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 4 ayında hatta mümkünse 6 ayında, su dahi almaksızın anne sütü ile beslenmesini tavsiye ediyor. Bebek için en iyi ve eksiksiz besin, anne sütü.. Kolostorun adı verilen ilk süt, protein bakımından oldukça zengindir ve içinde bebeği bulaşıcı hastalıklardan koruyacak bol miktarda antikor taşımaktadır. Bebeğinizi emzirmeden önce ellerinizi yıkayın. Yeni kaynatılmış ılık suya batırdığınız pamukla meme başlarınızı silin. Bebeğinizi mümkün olduğu kadar dik bir pozisyonda kucağınıza alın. Hem anneye hem bebeğe sayısız faydası olan emzirme, doğru yapılmadığında yarar yerine zarar getiriyor.

Bebeğinizi her ağladığında emzirin.

Bebeğinizin yüzü, omuzları ve vücudu bir çizgide, sizin vücudunuza paralel ve yakın olacak şekilde memenize yaklaştırın.

Bebeğinizin burnu meme ucu hizasında olmalı.

Memeyi yakaladığında ağzını kocaman açmış olması ve yalnızca meme ucunu değil, çevresindeki kahverengi alanı da mümkün olduğunca alttan ağzına alması gerekli.

Bebeğiniz memeden kendiliğinden ayrılana kadar emzirin.