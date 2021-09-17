Uykuya dalmayı kolaylaştıran gıdalar

Bir buçuk yılı aşkın süredir günlük yaşam alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren Covid-19 pandemisi; sağlıksız beslenme, gece geç saatlere kadar oturma dolayısıyla gece yemelerini artırması, hareketsizlik ve aşırı kaygı derken pek çok kişide uyku sorunlarını artırdı. Yapılan araştırmalar, besin seçimleri ve beslenme alışkanlığının da uyku süresini ve uyku kalitesini etkilediğini ortaya koyuyor.

Dengeli beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalık riskini azaltmak için en önemli yaşam tarzı faktörlerinden biri. Hem beslenme hem de uyku ihtiyaçları, bireyden bireye değişmekte olup, bazı besinler ve bireylerin beslenme alışkanlıkları uyku üzerinde önemli etki gösterir.

Muz, potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kasların gevşemesine katkı sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Kivi, yüksek konsantrasyonlarda antioksidanlar ve folat içeriği sayesinde uykuyu teşvik edebilecek başka bir meyvedir.

Kızılcık ve vişne, uykuyu teşvik eden bir hormon olan melatonini yüksek miktarda içerir ve uykusuzlukla mücadeleye yardımcı olabilir. Yatmadan 2-3 saat önce 1-2 kivi, 1 küçük boy muz veya 1 su bardağı vişne veya kızılcık kompostosu tüketmek daha hızlı uykuya dalmaya, uyku sırasında daha az uyanmaya ve daha uzun süre uykuda kalmaya yardımcı olabilir.