Uykusuzlukla baş etmenin yolları nelerdir?

Yatak odanızı davetkar, sıcak ve sevebileceğiniz bir mekana dönüştürün. Odanın dağınık ve dikkat dağıtıcı olmamasına özen gösterin. Yatağınızın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığından emin olun. Yanlış yatak kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir ve bu da uyku bozukluklarına yol açabilir.

Yatağı uyumak için kullanın. Televizyon seyretmek, bir şeyler atıştırmak, bilgisayarla uğraşmak, çalışmak gibi aktiviteler için yatağı tercih etmeyin. Eğer yatmadan önce kitap okuma alışkanlığınız varsa keyifli içeriğe sahip olanları okumayı tercih edin.

Terapistlerin de genellikle kullandıkları bir yöntem olan “yeniden şartlandırma” yönteminden faydalanabilirsiniz. Bu metodun uykusuzluk sorunu yaşayan insanlar için yatak ile uyku arasındaki ilişkiyi yeniden yapılandırmaları açısından yardımcı olduğu biliniyor.

Eğer uykuya geçme konusunda sorun yaşıyorsanız, uykusuz olduğunuz süre içerisinde yataktan kalkıp başka bir odaya geçmeyi deneyin. Böylece yatağı sadece uyku ile ilişkilendirebilmeniz mümkün olur.

Düzenli bir uyku-uyanıklık döngüsü kurmaya özen gösterin. Böylece vücut saatiniz de bu döngüye uyum sağlayacak ve uyku ya da uyanma saatinize göre kendini ayarlayabilecektir.

Bunu sağlamanın en güzel yolu da hafta sonlarında bile mümkün olduğunca aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermektir.

Şekerleme yapmaktan kaçının. Gün içerisinde ufak tefek uyku kaçamakları ne kadar cazip olursa olsun, gündüz vakti ufacık bir uyuklama bile gece uykusunu daha da zor hale getirmeye yeterli olabilir.

Öğleden sonra ve akşamları kafein tüketiminizi azaltmayı deneyin; daha az çikolata yemek ya da kola ya da kahve içeren içecekler tüketmek gibi...

Alkol tüketiminizi takip edin.

Uyku saatinizin yaklaştığı zamanlarda alkollü içecekler içmemeye çalışın. Gün içerisinde aşırı miktarda tüketilen alkol de uyku düzenini bozabilir ve yetersiz uykuya sebep olabilir.

Gün içerisinde fırsatınız olursa birkaç egzersiz yapmaya çalışın. Yatmadan önce ise yorucu egzersizler yapmaktan kaçının.

Akşamları daha hafif yemekler tüketmeye çalışın. Akşamları yenen ağır yemekler ya da yatağa gitmeden kısa bir süre önce yenen atıştırmalıklar rahat bir uykuya engel olabilir.

Yatma saatiniz yaklaşırken günün stresinden ve kafanızı meşgul eden düşüncelerden uzaklaşmak için kitap okumak, müzik dinlemek ya da güzel bir film izlemek gibi rahatlatıcı aktivitelerle ilgilenin. Bu zihninizin rahatlamasına yardım ederek güzel bir uyku için sizi hazırlayacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.