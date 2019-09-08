Uykusuzluk kilo aldırıyor

Uyku ve beslenme üzerine yapılan araştırmalarda uykusuzluğun iştahı artırarak kilo almaya yol açtığı ortaya çıktı. Günün son saatlerinde atıştırma hissi de uzmanlar tarafından uykusuzluğa bağlanıyor.

Uyku insan vücudu tarafından yeniden doğuş olarak nitelendirilen en önemli ihtiyaçların başında geliyor. Günün yorgunluklarını bırakıp ertesi güne hazırlanma aşamasında uyku insan sağlığı için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Vücut için bu kadar önemli olan uykunun gıda tüketimini de etkilediği tespit edildi. Uzmanlar, uyku ve beslenme üzerine yaptıkları araştırmalarda uykusuzluğun açlık hissini arttıran ‘ghrelin’ hormonunda artışa sebep olduğunu saptadı. Buna bağlı olarak uzmanlar, uykusuz insanların daha sık acıktığı ve günün son saatlerinde atıştırma hissinin bu hormona bağlı olduğunu belirledi. Buna bağlı olarak da kilo artışı gözlemlendi.

Uzmanların yaptığı araştırmalar neticesinde uykusuz iki grup arasında yapılan araştırmada da uykusuz olan grubun bir günde daha fazla kalori aldıkları tespit edildi. Kolombiya Üniversitesinin yaptığı çalışmalarda, 7 saatten az uyuyan insanların fazla uyuyanlardan daha kilolu oldukları ve kilo almaya yatkın oldukları görüldü.

Sağlıklı bir hayat için uzmanlar günde 7 saat uykuyu öneriyor. Ayrıca sağlıklı uyku için de yatmadan 6 saat önce kahve tüketiminin kesilmesi önem arz ediyor. Uyku bozukluğu sorunu yaşayanlar için de sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayı öneriliyor.