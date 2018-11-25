Uykusuzluk hastalığı ile ilgili herşey…

Genel olarak uykuya dalmada ya da uyku sırasında sürekli uyanma gibi uyku problemleri halk arasında uykusuzluk olarak bilinse de her uykusuzluk durumu bir hastalığı işaret etmeyebilir.

Hayatımızda uyku kalitemizi etkileyen birçok farklı etken vardır. Kimi zaman stresten, kimi zamansa dış etkenlerden dolayı uykuya dalmakta ya da uykuyu devam ettirmekte zorluk çekebiliriz. Ancak bu durum kronik bir hale gelmeye başlamış ise ve kişinin uyku kalitesi ve dolayısı ile hayat kalitesi düşmeye başlamışsa uykusuzluk hastalığından söz edilebilir. Ancak uykusuzluk hastalığı nedir sorusuna en güvenilir cevabı doktorlar verebilir. Bu nedenle sürekli bir uykusuzluk hali yaşanıyorsa bir doktora muayene olunmasında fayda vardır.

YETİŞKİNLERDE GÖRÜLEN UYKUSUZLUK HASTALIĞI NEDİR?

İnsan hayatının kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri uyku durumudur. Kalitesiz bir uyku çeken ya da yeteri kadar uykusunu alamayan insanlarda birtakım rahatsızlıklar görülmeye başlar. Uykunun iyice alınmadığı durumlarda kişide dikkat dağınıklığı, sürekli bir yorgunluk hali ve kimi durumda ise depresyon durumu görülebilir. Bu nedenle insanlar günde en az yedi saat düzenli bir uyku çekmelidir. Ancak kimi durumlarda insanlar yeteri kadar uyuyamaz. Bu durum dış etkilere bağlı olabileceği gibi insanın ruh haline de bağlı olabilir. Günümüzde ağır şartlarda çalışan yetişkin insanlar günlük hayatın stresinden dolayı kronik uyku bozukluğu çekebilmektedir. Uzun süreli uykusuzluğun hastalığa sebep olduğunu öğrenenler uykusuzluk hastalığı nedir diye merak etmektedirler.

UYKUSUZLUK HASTALIĞI NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uzun süreli uykusuzluk sorunun çözümü için uzmanlar birtakım yöntemler önermektedir. Düzgün uyuyamayan ve uykusuzluk hastalığı nedir diye endişelenen insanlar için bazı uyku önerileri veriyoruz. Stres kişinin uykusunu etkileyebileceği için insanlar ellerinden geldiği kadar stresli durumlardan uzak durmalılar. Bunun yanında kaliteli bir uyku için yatak odasında birtakım değişiklikler yapılabilir. Kalın perdeler ile odadaki ışık miktarı en aza indirilebilir. Bunun yanında yatak odasının iyi bir şekilde havalandırılmış olması uyku kalitesini arttırıcı bir etki gösterebilir. Ayrıca akşam yatmadan önce sakinleştirici etkisi olan bazı bitki çayları ile uykuya dalmak kolaylaşabilir.