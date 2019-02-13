Uykusuzluk DNA'ya zarar veriyor!

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da bir üniversitede yapılan çalışma, uykusuzluğun inanılmaz bir sonucu olduğunu ortaya koydu. Uykusuzluk hangi hastalığa yol açıyor? Uykusuzluğun çaresi nedir? İşte yanıtı...

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da bir üniversitede yapılan çalışma, uykusuzluğun DNA üzerindeki zararını yüzde 30'a kadar artırdığını gösterdi. Genç yetişkinler üzerinde yapılan çalışmada, doktorların günde 7 saat uyuması tavsiyesine uymayan yetişkinlerden kan alındı. Özellikle acil servis doktorlarını da çalışmaya dahil eden uzmanlar, gece 3-4 saat uyumak zorunda kalan ve sıklıkla uykusuz kalan yetişkinlerin DNA'larının bozulduğu sonucuna varıldı.

Uykusuzluk nasıl giderilir?

Akdeniz diyeti uygulayın

Göbek yağlanmasının artmasının uyku apnesine neden olur. yüksek miktarda meyve, tam tahıllı yiyecekler, sebze ve balık içeren Akdeniz diyeti ve günde 30 dakikalık yürüyüşler ile uyku apnesinden kurtulabilirsiniz.

Doğru yemekleri seçin

Akşam yemeğinde patates, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinleri tüketmek uykuya geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yoğurt, muz, papatya çayı, ılık süt, bal, yulaf unu, badem, keten tohumu, hindi gibi besinler serotonin ve melatonin hormonları salgılayarak daha rahat uyumanızı sağlar.

Kitap okuyun

Yatakta kitap okumak gözlerin ağırlaşmasını ve zihnin başka bir şey düşünmeden uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Duş alın

Ilık bir duşun ardından geçen 15 dakika içerisinde uykunuz mutlaka gelir.

Klasik müzik dinleyin

Klasik müzik insanları dinlendiren ve tedavi eden bir etkiye sahiptir. Müziğin türü ve tınıları beyni ve bedeni rahatlatarak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Saçlarınızın okşanması

Ne şekilde olursa olsun birisi saçlarınızla ilgilendiğinde uykunuz gelir ve o an hiç bitmesin istersiniz. Uykuya geçişte zorlandığınız zaman eşinizden ya da aile bireylerinizden saçlarınızı okşamasını isteyebilirsiniz.

Yatak odanızda dikkat etmeniz gerekenler

1- Yatak odanızda loş bir ışık tercih edin.

2- Yatak odanızı sesten koruyun.

3- Yatak odanızın duvarlarında sizi dinlendirecek renkler kullanın.

4- Yatak odanızı sadece uyumak için kullanın.

5- Yatak odanızın ısısı ne çok soğuk ne çok sıcak olsun.

6- Yatak ve yastık seçimlerinizi rahatınıza göre yapın ve yastığınızı 2 yılda bir değiştirin.

Bu egzersizler uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir

Uyku sorunu yaşayanlar için Harvard Üniversitesi'nde yapılan 60 saniyede uykuya dalmasına yardım edecek nefes egzersizi ile sizde uykuya geçişinizi kolaylaştıracaksınız.

• Tüm nefesinizi boşaltın.

• 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.

• 7 saniye boyunca nefesinizi tutun ve 8 saniyede tüm nefesinizi boşaltın.

• Bu yöntemi 3 kez tekrarlayın.

Bu egzersiz ile oksijen vücutta dolaşır ve vücudu rahatlatır. Ayrıca nefes verirken zihindeki stres ve sıkıntılar da vücuttan atılır.