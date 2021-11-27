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Kadın - Aile Uykusuzluğun nedeni neymiş!
Kadın - Aile

Uykusuzluğun nedeni neymiş!

Son zamanlarda özellikle pandeminin de günlük yaşantımıza etkisiyle uyuyamadığınız veya uykuya dalmakta güçlük çektiğiniz oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:41:00 - 2021-11-27 19:45:35
Uykusuzluğun nedeni neymiş!

Uykuyla ilişki yapılan son çalışmalar, uyku bozukluklarının bağırsak mikrobiyomunun bileşiminde ve fonksiyonunda değişiklikler ile sıkı bir ilişkisinin olduğunu gösterdi.

Öyle ki ortaya çıkan çalışmalarda, bağırsak mikrobiyomu; yalnızca sindirim, metabolik ve bağışıklık fonksiyonlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda mikrobiyomu-bağırsak-beyin ekseni yoluyla uyku ve zihinsel durumlarını da düzenlediğini gösteren önemli kanıtlar bulundu.

Bağırsak mikrobiyomu nedir?

Mikrobiyota denen bu mikroorganizma topluluğunda 100 trilyon kadar bakteri bulunuyor, toplam ağırlıkları 2-3 kg civarında yani vücut ağırlığımızın yaklaşık % 2-3 kadarını bu bakteriler oluşturuyor. Mikrobiyota bakterilerinin sayısı, bizim kendi hücrelerimizin sayısından 10 kat daha fazla.

İnsan mikrobiyotası niçin önemli?

İçimizde yaşayan bu mikroplar topluluğu, vücut işlevlerinin sürdürülmesi ve sağlıklı kalmamızda tartışılmaz bir öneme sahip. Mikrobiyota gıdaların sindirimi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, bazı vitaminlerin üretimi, bağırsak sağlığı, inflamasyonun önlenmesi, ideal vücut ağırlığının korunması, beyin faaliyetleri gibi çok farklı vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli roller üstleniyor. 

 

 

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