0553 313 94 23

Uykuda dolaşma hastalığına dikkat

Yrd.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
Uykuda dolaşma hastalığına dikkat

Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney, uyurgezerliğin tedavisinde bir psikiyatrist ve nöroloji uzmanından yardım alınması gerektiğini söyledi.


Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Rıdvan Üney Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda da görüleceğini ifade ederek, “Uyurgezerlik, uykudan kalkma ve gezme ile tanınır. Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür. Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür. Genellikle 10 dakika sürer ve kişi tekrar yatağına dönüp, uyur. Uyurgezerlerde görülen davranışlar ise yataktan kalkma, yürüme, yatağını düzeltme, anlamsız yüz ifadesi, uyandırılırsa tepkisizlik, başka odaya geçme, yemek yeme ve bir şeyler içme, telefonla konuşma, kısa konuşmalar, anlamlı cevap verememe, pencere açma, cam kırma, evden dışarı çıkma, araba kullanma, bazen birine zarar verme” dedi.


Dr. Üney, uyurgezerliğin nedenlerini ise şöyle sıraladı:


“1. Uyandırılma:


Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmektedir


2. Uykusuzluk:


Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir.


3. Migren:


Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalıdır.


4. Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar:


Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migrene neden olabilmektedir.


5. Kişilik problemleri:


Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda, sık görülür.


6. Psikiyatri ilaçları:


Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir.


7. Yaşlılıktaki beyin hastalıkları:


Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklardır”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    1. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    2. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    3. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    4. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    5. Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e..
    6. "Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam..
    7. İzmir-Amerika kanser hattı
    8. Antalya Kongre Bürosu, Kongre..
    9. Müftü Coşkun için veda yemeği
    10. Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça..
    11. İzmir’de bağımlılıkla mücadele..
    12. Emziren annelerin beslenmesine dikkat
    13. Dacia Duster'a yeni nesil benzinli..
    14. Diyarbakır polisinden eylem önlemi
    15. Okulda güçlü bağışıklık sistemi için..
    16. Asya borsaları
    17. Dolar/TL, 5,2830 seviyesinde işlem..
    18. Down sendromlulardan Sevgililer Günü..
    19. Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni..
    20. Direksiyon başında okey oynayan halk..
    21. (Özel) Göçük altından kurtulan anne..
    22. Uykuda dolaşma hastalığına dikkat
    23. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    24. Öğrenciler 112’yi tanıdı
    25. Malazgirt’te ’Diş Canavarı’ oyunu..
    26. Tufanbeyli’de öğretmen ve öğrenciler..
    27. ADÜ’de yazar çalıştayı yapıldı
    28. Yıldırım: "Dudullu’daki sorunları..
    29. Ataşehir’de çocuk müzikalleri devam..
    30. Çiftçilere teknolojik kolaylık
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!